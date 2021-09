Stiri pe aceeasi tema

- Erupția a inceput duminica dupa-amiaza, iar oficialii au spus ca pana in prezent 100 de proprietați au fost distruse de raurile de lava. Nu au fost raportate decese sau raniți. Cele patru sate evacuate includeau El Paso și Los Llanos de Aridane, cu adaposturi temporare amenajate pentru a gazdui rezidenți…

- Zeci de oameni au fost evacuați de pe cea mai mare insula din arhipelagul Canare, dupa ce vulcanul de acolo a erupt. Un nor gros s-a ridicat deasupra insulei La Palma, la doua zile dupa ce specialiștii avertizasera ca o erupție e iminenta. Ei au detectat mai multe cutremure in zona, iar astazi, autoritațile…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez si-a anuntat deplasarea duminica in insula La Palma din arhipelagul Canare, unde vulcanul Cumbre Vieja a intrat in eruptie in cursul dupa-amiezii, informeaza AFP. "Tinand cont de situatia din insula La Palma, seful guvernului si-a amanat plecarea prevazuta pentru astazi…

- Un vulcan - aflat sub supraveghere atenta timp de mai multe zile din cauza activitatii seismice intense -a intrat in eruptie in insula spaniola La Palma din arhipelagul Canare, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de Reuters si AFP. O coloana inalta de fum se ridica dupa eruptia survenita…

- Vulcanul de pe insula spaniola La Palma a început sa erupa duminica, dupa ce aproximativ 40 de oameni cu probleme de mobilitate și mai multe animale domestice au fost evacuate catre zone mai sigure, relateaza Reuters. UPDATE Vulcanul a început sa erupa, potrivit unui martor Reuters.În…