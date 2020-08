Stiri pe aceeasi tema

- In Christchurch, Noua Zeelanda, a vedea un vrajitor nu este complet neobișnuit. Timp de decenii, orașul a avut un vrajitor oficial. Nascut in Marea Britanie, Ian Brackenbury Channell s-a stabilit in Noua Zeelanda in anii ’70, unde a devenit cunoscut ca Vrajitorul. Pentru a intari seriozitatea titlului…

- Covid-19 nu a transformat lumea, cel puțin nu înca. Însa i-a accelerat dezvoltarea tehnologica, sociala și politica. O evoluție cu atât mai impresionanta în sfera relațiilor internaționale: falia dintre China și Vest și eșecul conducerii americane a Occidentului s-au aprofundat…

- Statele membre trebuie sa decida asupra unei liste de 15 tari ai caror calatori vor putea intra pe teritoriul UE de la 1 iulie si din care SUA sunt excluse, dar care include China sub rezerva reciprocitatii, informeaza AFP citand surse diplomatice.Statele Unite au inregistrat un nou record sumbru, 40.000…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- Dupa ce in ultimele doua zile in R. Moldova s-au inregistrat cifre record de infectare cu COVID-19, fosta ministra a Sanatatii Ala Nemerenco a venit cu o serie de recomandari catre autoritati, pe pagina sa de Facebook, care trebuie imediat aplicate pentru a nu admite ca tara sa devina „focar de infectie…

- Un comunicat de presa rezuma, sec, plecarea companiei Purolite din Romania. Americanii de la compania care polua orașul Victoria, dar și imprejurimile, dau vina pe o companie romaneasca, evident. „Purolite S.R.L., societate parte a grupului american Purolite, anunța faptul ca a incetat toate activitațile…

- Suceveanul Ștefan Strajeri locuiește de 18 ani in Statele Unite ale Americii. Este publicist și scriitor, pasionat de istoria migrației romanești peste Ocean. Sta, acasa, pe un munte de documente - marturii ale altor vremuri. Cu ajutorul acestei arhive inedite a scris cartea “Romanii americani de la…

- Proteste la adresa restricțiilor instituite de autoritați pe timp de pandemie au avut loc in Polonia, Germania, Elveția si Marea Britanie. S-a lasat cu gaze lacrimogene și arestari in Polonia si Germania, iar in Elvetia au avut loc ciocniri intre manifestanți și contramanifestanți. La Berna au fost…