Digi24. FOTO: Forțele Aeriene Talibane: Câte avioane și elicoptere militare au în acest moment talibanii Talibanii au în acest moment în jur de 50 de avioane și elicoptere militare, conform surselor independente care au monitorizat și analizat exclusiv imaginile și fotografiile facute publice de la caderea Kabulului și pâna în prezent. Respectivele aeronave sunt cel puțin &"intacte la exterior&", dar nu se știe cu exactitate câte dintre acestea sunt operaționale și pot zbura efectiv și mai ales daca talibanii vor reuși sa gaseasca piloți ori tehnicieni calificați pentru întreținerea lor.

Citește continuarea Digi24. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au in acest moment in jur de 50 de avioane și elicoptere militare, conform surselor independente care au monitorizat și analizat exclusiv imaginile și fotografiile facute publice de talibani de la caderea Kabulului și pana in prezent. Respectivele aeronave sunt cel puțin „intacte la exterior”,…

- Talibanii nu au trimis „niciun semn” de schimbare de la întoarcerea la putere la Kabul, a declarat șeful diplomației franceze Jean-Yves Le Drian într-un interviu acordat cotidianului francez Le Figaro care va fi publicat vineri.„Deocamdata nu avem niciun semn ca ar…

- Plecare americanilor din Afganistan reprezinta pentru talibani o dubla victorie. In primul rand ca insurgenții au recucerit teritoriile de la forțele afgane antrenate de americani, dar poate și mai important e ca au capturat armamentul american lasat in urma de SUA. Forța aeriana a talibanilor…

- Talibanii susțin, marți, la Kabul, o conferința de presa. Este pentru prima data cand aceștia se adreseaza națiunii de la preluarea controlului asupra Afganistanului, noteaza BBC. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid, care apare pentru prima data in fața camerelor, a declarat ca „dupa 20 de ani de…

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…

- China si Rusia au inceput luni manevre militare comune "antiteroriste" intr-un moment in care cele doua tari se confrunta cu "provocari din cauza schimbarii situatiei de securitate in Asia Centrala" in urma retragerii trupelor americane din Afganistan, mentioneaza marti presa oficiala chineza, citata…

- Elicoptere au asigurat sprijin aerian, vehicule blindate au fost desfasurate in teren, iar soldatii au tras in tinte inamice, marti, cadrul unor exercitii militare de amploare gazduite de Ucraina, la care participa Statele Unite, Polonia si Lituania, relateaza Reuters. Exercitiile militare,…

- Tensiune intre autoritațile militare, dupa navalirea forțelor armate ale Chinei in zonele ADIZ ale Taiwanului, marți, 15 iunie. China a emis un avertisment extrem de dur catre Taiwan, spunand națiunii insulare sa „se pregateasca pentru razboi”, pe fondul temerilor crescande ale unui conflict internațional…