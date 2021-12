Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de braconieri nord-coreeni s-au aventurat in larg, in cautare de calamari, insa nu s-au mai intors niciodata acasa și flotila fantoma ajunsa pe țarmul rusesc este singura urma a existenței lor.

- In noile imagini din satelit se arata cum fortele armate rusesti au fost dispuse in pozitii strategice in vestul Rusiei, langa granita cu Ucraina si Crimeea, pe fondul scenariului ingrijorator in care tara isi va invada vecinul in viitorul apropiat.

- Oamenii de știința care pilotau un submarin de la distanța au filmat imagini fascinante cu un pradator fantoma uriaș pandind in apele adanci ale Golfului Monterey, California, scrie Live Science, citat de HotNews.Intalnirea este spectaculoasa pentru ca strania creatura, desprinsa parca din "21.000 de…

- Avioane de lupta rusesti si belaruse de tipul Su-30SM au efectuat joi un zbor comun de patrulare de-a lungul frontierei de stat a Belarusului, a anuntat Ministerul Apararii de la Minsk, citat de Reuters si Interfax, acesta constituind cel mai recent semn de sprijin al Moscovei pentru aliatul sau…

- Kremlinul a respins marti ca pe un „fals de slaba calitate” relatari ale mass media americane despre o comasare de forte rusesti in apropiere de frontiera cu Ucraina, dar a subliniat ca este treaba Moscovei unde isi deplaseaza trupele pe teritoriul rus.

- Phenianul a lansat marti cel putin o racheta balistica in largul coastei estice, au spus oficiali din Coreea de Sud si Japonia, in timp ce Seulul demareaza o intrunire majora la care liderii serviciilor secrete vor discuta amenintarea nucleara, iar Coreea de Sud se pregateste pentru o lansare in…

- Imagini șocante, cu deținuți torturați și violați chiar de gardienii inchisorilor au fost facute publice in premiera de catre un ONG rus pentru drepturile omului, specializat in documentarea abuzurilor din sistemul penitenciar al Rusiei.

- Imagini șocante, cu deținuți torturați și violați chiar de catre gardienii inchisorilor au fost facute publice in premiera de catre un ONG rus pentru drepturile omului, specializat in documentarea abuzurilor din sistemul penitenciar al Rusiei. Reprezentanții ONG-ului susțin ca au intrat in posesia a…