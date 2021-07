Stiri pe aceeasi tema

- Lytton, localitatea care a luat foc dupa ce temperatura a ajuns aproape de 50 de grade Celsius, cea mai ridicata inregistrata vreodata in Canada, a ars aproape in totalitate. Fotografiile facute din aer surprind scene apocaliptice in localitatea amplasata intr-o zona pitoreasca, cu paduri.

- Incendiul de vegetație a ars, joi, 90% din localitatea care zilele trecute a fost lovita de un val de caldura ce a ridicat temperatura la 49,6 grade Celsius, un prag fara precedent pentru țara nord-americana, scriu BBC News și The Globe and Mail. Lytton, satul canadian care a batut saptamana aceasta…

- La o zi dupa ce Lytton, orașul din British Columbia a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, locuitorii au fost evacuați din cauza incendiilor. Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, din cauza unui incendiu de vegetație. „Toți locuitorii sint sfatuiți…

- Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, din cauza unui incendiu de vegetatie. „Toti locuitorii sunt sfatuiti sa paraseasca comunitatea si sa mearga intr-o locatie sigura", a spus acesta. Lytton, care se afla la aproximativ 319 kilometri est de Vancouver, are o populatie de…

- Scene dramatice au fost filmate in Canada, la o zi dupa ce Lytton, orasul din British Columbia, a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, aproape 50 de grade Celsius. Intregul oras a luat foc, iar locuitorii au fost evacuati din calea flacarilor.

- Orașul canadian care doborat recordul de temperatura din aceasta țara, de 49,5 grade Celsius, este inconjurat de trei incendii masive de vegetație, care inghit totul in cale. Climatologul Roxana Bojariu spune ca este vorba despre un val de caldura fara precedent, care era așteptat de specialiști abia…

- Temperatura in Canada a continuat sa creasca și a atins 49,5 grade Celsius in Lytton, inregistrand un nou record pentru a treia zi consecutiv. Zeci de oameni, majoritatea varstnici, au murit in ultimele doua zile din cauza caldurii.

- Autoritatile din Columbia Britanica au inchis luni scolile si universitatile din cauza caldurii extreme, care a facut ca temperaturile sa atinga in timpul weekendului valori record pe plan national in aceasta provincie din vestul Canadei, o tara care este cunoscuta mai degraba pentru iernile sale…