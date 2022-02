Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorii talibani nu vor mai avea voie sa mearga inarmați in parcurile de distracții din Afganistan, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al grupului, in ceea ce pare a fi o alta masura a noilor guvernanți de a-și cosmetiza imaginea in plan internațional, potrivit Reuters.

- Talibanii nu vor mai avea voie sa iși aduca armele la targurile de distracții din Afganistan. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al grupului, in incercarea de a le imblanzi imaginea. In videoclipurile filmate in noiembrie 2021, luptatorii talibani s-au inghesuit in parcuri de distracție din…

- Guvernul taliban a numit-o pe doctorita Malalai Faizi in postul de directoare a maternitatii din capitala afgana Kabul, ea devenind astfel prima femeie in fruntea unei institutii publice sub regimul talibanilor, transmite EFE, potrivit Agerpres. Faizi "a fost numita datorita meritelor ei (...) in…

- Combatantii talibani nu vor mai avea voie sa poarte arme in parcurile de distractii din Afganistan, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al miscarii islamiste, relateaza Reuters, care califica decizia drept o masura menita sa amelioreze imaginea noului regim de la Kabul, noteaza Agerpres. ''Mujahedinii…

- Universitatile publice din Afganistan, inchise dupa ce talibanii au revenit la putere in august, vor fi redeschise in februarie, a anuntat ministrul pentru invatamantul superior din guvernul taliban. Acesta nu a precizat, insa, daca studentelor li se va permite sa revina la cursuri. Pana acum, au redeschis…

- Guvernul de la Kabul a profitat de marcarea celor 42 de ani de la invazia sovietica din Afganistan pentru a avertiza ca nu va accepta vreun invadator pe teritoriul sau si nici ca alte tari sa se amestece in afacerile sale interne. Intr-un comunicat de presa, talibanii au insistat ca dupa revenirea lor…

- Talibanii au executat sau au facut sa dispara peste 100 de membri ai fostelor forte de securitate guvernamentale dupa ce au pus mana pe putere in Afganistan, potrivit unui raport publicat marti, scrie DPA, citata de Agerpres.

- Femeile din Afganistan nu mai au voie sa apara in filme si seriale de televiziune, potrivit noilor reguli impuse de guvernul taliban, informeaza BBC luni, potrivit Agerpres. De asemenea, jurnalistele si prezentatoarele vor trebui sa isi acopere capul atunci cand apar pe ecran, desi regulile nu precizeaza…