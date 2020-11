Stiri pe aceeasi tema

- „Vreau sa vad presedintii si premierii romani la Washington in mod regulat si oficiali americani de rang inalt la Bucuresti in mod regulat”, spune Damon Wilson, vicepreședintele Atlantic Council. Romania și SUA trebuie sa pastreze legaturi politice stranse și sa aiba consultari, indiferent cine e la…

- Statele Unite planuiesc sa-și sporeasca prezența militara in Romania. Anunțul a fost facut luni seara, pe Twitter, de șeful diplomației de la București, Bogdan Aurescu, dupa ce a avut o intalnire, la Washington, cu omologul sau american, Mike Pompeo.

- Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat duminica, in conferința de presa in care și-a anunțat candidatura din partea PSD la alegerile parlamentare, ca „abia in 2023” Romania ar putea sa scape de coronavirus.Citește…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI și șef al DSU, a declarat, marți seara, ca daca va continua sa creasca numarul de infectari, autoritațile vor fi nevoite sa ia noi masuri de restricție, similare cu cele din starea de urgența. Arafat spune ca Romania se apropie de ”un prag foarte periculos” și considera…

- Primul pe lista PSD pentru Consiliul General in București, fostul premier Petre Roman a dezvaluit, la TVR, de ce a pierdut Gabriela Firea."Cand ești in alegeri trebuie sa promiți oamenilor cum va fi viitorul. Noi nu am avut in aceasta campanie un program de viitor. Eu, daca eram un simplu…

- Alegerile locale 2020 au loc astazi, 27 septembrie. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00. Pentru a afla unde trebuie sa voteze, alegatorii pot cauta sectia de votare dupa nume si CNP pe site-ul Registrului Electoral, unde vor gasi si o harta a zonei cu sectia de votare. UPDATE ora 19:10. Cererea…

- Ion Cristoiu considera ca miza luptei care se da la locale in București nu este despre cine va conduce 4 ani primaria generala, ci despre cine va caștiga alegerile parlamentare.„Toata lumea este concentrata pe batalia pe Bucuresti. Concentrarea atențieipe Bucuresti vine din faptul ca rezultatul…

- Supranumita ”contesa digitala”, vedeta din Romania care acum caștiga cat alții in cațiva ani a avut un inceput dificil pe autostrada frumosului. A plecat din Aradul natal cu doar 200 de lei in buzunar, a lasat in urma profesia de avocat pentru care se pregatise, prietenii și familia, s-a mutat in București…