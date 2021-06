Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul an, CEO-ul Tesla și SpaceX a vandut sau a scos la vanzare toate proprietațile imobiliare in valoare de 114 milioane de dolari, iar acum locuiește in Texas intr-o casa mica, in valoare de 50.000 de dolari.

- Pretul unui Bitcoin a scazut din nou dupa ce Elon Musk a postat un tweet prin care a sugerat ca nu mai sustine cea mai valoroasa moneda virtuala din lume, conform CNBC, arata Mediafax. CEO-ul Tesla a postat un meme despre un cuplu care decide sa se desparta, adaugand hashtagul #Bitcoin si…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a pierdut titlul de al doilea cel mai bogat om al planetei. Acesta a fost inlocuit de Bernard Arnault, președintele Louis Vuitton. Potrivit urmaririi in timp real a valorii nete intocmit de Forbes, Elon Musk avea o avere estimata de 147,3 miliarde de dolari,…

- Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, iar in anul pandemiei, 2020, averea lui a crescut și mai mult, atingand un maxim istoric. Potrivit Bloomberg , in 2020, verea fondatorului Amazon, antreprenorul american Jeff Bezos, a urcat la 171,6 miliarde de dolari. Astfel, a depasit varful de aproape 168…

- Bitcoin a scazut luni cu 9%, pana la 42.185 de dolari pe unitate, cea mai mica valoare a sa din lune februarie incoace, dar și-a revenit apoi cu 5%, pana la 44.220 dolari, dupa o serie de postari pe Twitter ale omului de afaceri Elon Musk, potrivit Reuters.Acesta a scris saptamana trecuta ca Tesla nu…

- Veniturile zilnice ale minerilor de dogecoin au crescut la un nivel record de 3,6 milioane de dolari pe 26 aprilie, marcand un salt de 4.575% fața de cifra de 77.000 de dolari din ziua de Anul Nou, arata datele blockchain furnizate de ByteTree. Estimarile veniturilor presupun ca minerii, care opereaza…

- Cursa spatiala dintre cei mai bogati doi oameni din lume s-a intensificat si a intrat intr-o noua etapa marti, dupa ce CEO-ul companiilor SpaceX si Tesla, Elon Musk, a ironizat incercarea miliardarului Jeff Bezos de a contesta in instanta un contract major acordat de NASA, informeaza Reuters.…