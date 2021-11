Stiri pe aceeasi tema

- Afganistan a devenit terenul unei crize economice și umanitare de proporții. Ramași fara bani, fara locuri de munca, amenințați de iarna și de foamete, afganii ajung sa iși vanda fetele de 9 - 10 ani. Ele ajung sa fie date spre casatorie unor barbați, majoritatea in varsta, care platesc sume derizorii.…

- O femeie germana, fosta membra a gruparii teroriste ISIS, care a plecat din țara sa de origine pentru a se alatura teroriștilor in Orientul Mijlociu, a fost condamnata, luni, de un tribunal din Munchen pentru ca a lasat o fata Yazidi, inrobita de teroriști, sa moara de sete, relateaza Euronews.

- Aproximativ 93% din gospodariile afgane nu au suficienta mancare, a relevat o ancheta telefonica realizata de Programul Alimentar Mondial (PAM) intre 21 august - la o saptamana dupa caderea Kabulului in mainile talibanilor - si 5 septembrie in cele 34 de provincii din tara, a precizat Anthea Webb, directoare…

- Un grup de 124 de persoane, jurnalisti din Afganistan si familiile acestora, au fost primiti miercuri in Mexic, a declarat ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard, relateaza AFP. "Este vorba despre oameni care isi risca viata pentru a informa, care sunt dedicati libertatii de exprimare, libertatii…

- Peste un milion de copii sunt in pericol sa moara de foame in Afganistan, anunța UNICEF. Ajutoarele umanitare sunt blocate in haosul de pe aeroportul din Kabul, unde prioritatea o reprezinta evacuarea cetațenilor straini. Mai mult, organizația mondiala avertizeaza ca talibanii au inceput sa recruteze…

- Viata multor oameni din Afganistan atarna de un fir de ata. Cruzimile talibanilor, lipsa legilor si a fortelor de ordine loiale cetatenilor, au creat haos, zeci de mii de morti si sute de mii de refugiati.Unele familii s-au refugiat, in urma cu cativa ani, si in Republica Moldova si povestesc acum,…

- Sportiva paralimpica Zakia Khudaqdadi, care urma sa devina in acest an prima femeie din Afganistan participanta la Jocurile Paralimpice, a postat un mesaj video prin care cere ajutor pentru a putea ajunge la competitia de la Tokyo, relateaza Kyodo News.