Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 25 de persoane au murit in urma tornadelor violente care au lovit marti statul american Tennessee, inclusiv regiunea orasului Nashville, considerat capitala muzicii country din Statele Unite, informeaza AFP. Presedintele Donald Trump, care a declarat ca s-a rugat "pentru toti cei afectati…

- Protest cu buzdugane in fata Guvernului. Sute de veterani ai razboiului de la Nistru au cerut retragerea trupelor ruse de pe teritoriul tarii noastre. Protestatarii au reușit si sa sparga cu un buzdugan geamul de la ușa guvernului.

- Sute de oameni dintr-o localitate din Ucraina au protestat in strada, au provocat incendii si s-au batut cu jandarmii de teama infectiei cu coronavirus, scrie Antena 3. Joi, 20 februarie 2020, 45 de...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca lumea se confrunta cu lipsa echipamentelor individuale de protectie antigripala. Criza de echipamente vine in contextul in care China a anunțat, la inceputul lunii, ca are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție. Numarul…

- Proteste violente au loc sambata in Liban! Forțele de ordine intervin cu gaze lacrimogene și tunuri de apa, dupa ce președintele a facut apel la armata. Libanul este de cateva luni centrul unor proteste de amploare impotriva saracei și a corupției.

- Noi proteste au izbucnit in Iran, duminica, manifestantii furiosi iesind in strada pentru a doua zi consecutiv pentru a cere demisia conducatorilor dupa ce autoritatile au recunoscut, sambata, ca au doborat din greseala avionul ucrainean, relateaza Reuters. “Ne mint ca inamicul nostru este America,…

- Noi proteste au izbucnit in Iran, duminica, manifestantii furiosi iesind in strada pentru a doua zi consecutiv pentru a cere demisia conducatorilor dupa ce autoritatile au recunoscut, sambata, ca au doborat din greseala avionul ucrainean, relateaza Reuters.

- Administrația de la Beijing l-a inlocuit pe liderul Biroului de legatura din Hong Kong, cel mai important oficial politic chinez in regiunea autonoma, dupa peste șase luni de proteste antiguvernamentale, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ministerul Resurselor Umane și Securitații…