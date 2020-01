Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, americanca Meghan Markle, au decis ca renunta la indatoririle regale si ca vor trai atat in Marea Britanie, cat si in Canada

- Prințul Harry și Meghan Markle iși vor pierde titlurile regale și accesul la fonduri publice, a anunțat Regina Elisabeta a II-a. Mai mult, Ducii de Sussex, care au ales sa se distanțeze de Familia Regala, vor returna banii proveniți din taxe care au fost folosiți pentru amenajarea locuinței lor, Frogmore…

- Ducii de Sussex, Printul Harry (35 de ani) si Meghan Markle (38 de ani), au in vedere sa isi stabileasca un al doilea domiciliu, surse declarand ca este dificil pentru ei sa traiasca sub presiunea din Marea Britanie.