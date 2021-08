Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase s-a declarat marți, la Antena 3, absolut convins ca alegerile vor ajunge sa fie fraudate cu inteligența artificiala. Adrian Nastase: Nu mai sunt așa de convins ca va conta votul obișnuit la alegerile viitoare. Am privit cu multa atentie ce se intampla si cred…

- Studiul analizeaza modul in care tehnologia și dorintele noastre ne vor schimba viața in 2035. Astfel, famillile ar putea manca hrana conceputa de inteligența artificiala și ar putea folosi roboți pentru a-și spala vasele și a face ordine in casele imprimate 3D. Asistenții de inteligența artificiala…

- Un employer branding puternic ajuta organizatia sa creeze o cale de angajare fiabila si durabila. Reputatia de bun angajator este creata de imaginea firmei, dar si de experientele angajatilor si ale candidatilor pentru joburi. Totodata, este esentiala pentru a putea atrage talente de top si a le pastra…

- Axis Communications, lider global in echipamente video de rețea, impreuna cu GoodVision, a anunțat o noua soluție de monitorizare a traficului. Aplicația GoodVision Live Traffic, care ruleaza direct la nivelul camerelor Axis echipate cu procesoare pentru Deep Learning (DLPU), poate distinge și numara…

- Atos si Thales anunta crearea Athea, o societate mixta care va dezvolta o platforma suverana de big data si inteligenta artificiala pentru jucatorii din sectorul public si privat din comunitatile de aparare, informatii si securitate interna a statului. Compania va fi cea mai mare companie europeana…