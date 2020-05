Stiri pe aceeasi tema

- Croația, țara care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, și Slovenia au criticat o postare a premierului Ungariei, Viktor Orban, in care era prezentata o harta a „Ungariei mari”, cu Transilvania, Slovacia și Croația in componența ei.

- Prim-ministrul Ludovic Orban, intrebat cum comenteaza faptul ca premierul ungar, Viktor Orban, a postat pe Facebook o imagine a Ungariei mari, care ingloba si Transilvania, a afirmat ca ''vrabia malai viseaza'', informeaza Agerpres.

- Premierul ungar Viktor Orban a posta pe Facebook o imagine cu harta Ungariei Mari in care este inclusa si Transilvania, in contextul examenelor la istorie ale elevilor din tara vecina. Postarea premierului de la Budapesta vine la o saptamana dupa atacul presedintelui Klaus Iohannis privind proiectul…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca este vorba de 600.000 de masti si cateva zeci de mii de costume si alte echipamente de protectie, respectiv si teste, urmand ca acestea sa ajunga in Transilvania, Voivodina, Ucraina Subcarpatica, Slovacia, Slovenia si Croatia. Citeste…

- ​Guvernul de la Budapesta va trimite teste pentru coronavirus, maști și echipamente de protecție maghiarilor din afara granițelor, transmite Hotnews. ​ Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca este vorba de 600.000 de masti si cateva zeci de mii de costume si alte echipamente de protectie,…

- "Sistemul de transport, alaturi de sistemul financiar - bancar, respectiv sistemul energetic, reprezinta o linie vitala pentru economie, atat pentru economia Romaniei, cat si pentru economia Europei. Aceasta linie noi obligatoriu o vom mentine. Toate masurile pe care le luam in domeniul transporturilor…

- Grupul petrolier MOL va produce dezinfectant lichid Grupul petrolier ungar MOL a anuntat miercuri ca una dintre facilitatile sale a fost reconvertita pentru a produce dezinfectant lichid, pentru a ajuta la combaterea raspandirii coronavirusului. Directorul de operaţiuni de la MOL, Peter Ratatics,…

- Țara fosta comunista care a depașit Portugalia și se apropie de Italia la PIB per capita Produsul Intern Brut per capita raportat la puterea standard de cumparare in Polonia a crescut in 2019 pana la 33.891 dolari, devansand Portugalia (33.665 dolari), scrie cotidianul Rzeczpospolita, care citeza date…