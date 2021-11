Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre persoanele afectate de cutremurul devastator din Haiti, de acum o luna de zile, adica in jur de 400.000 de oameni, nu au primit inca niciun ajutor. Nu au apa potabila, nici locuința, nici acces la școala. Totodata, aproximativ 260.000 de copii au ramas fara mancare și apa și sunt amenințați…

- Peste 120.000 de companii din Bucuresti si din judetul Ilfov platesc lunar salarii in valoare de peste 10 miliarde de lei. La polul opus se afla judetul Mehedinti, unde sunt circa 4.100 de angajatori care platesc lunar salarii in valoare de 130 de milioane de lei, arata datele centralizate de ZF. „Bucurestiul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 138 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.251 teste efectuate (din care 940 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (77). Coeficientul infectarilor cumulate…

- La capatul unui meci de trei ore si jumatate, jucatoarea elena Maria Sakkari a invins-o pe sportiva canadiana Bianca Andreescu si s-a calificat in sferturi la US Open, potrivit news.ro. Citește și: Poziție FERMA a șefului DNA in fața judecatorilor din CSM - Respinge ALEGAȚIILE acestora....…

- Meciul Moldova – Austria, contand pentru grupa F a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale, a inceput cu o intarziere ee jumatate de ora fata de programul normal din cauza unei drone. Partida de pe stadionul Zimbru din Chisinau era programata la 21.45, insa a inceput la 22.15, uefa.com…

- Schimbarile climatice pun o povara si mai mare asupra tarilor din Orientul Mijlociu care se confrunta cu penurii severe de apa. Agricultura supravietuieste cu ajutorul irigatiilor, dar inghite o mare parte din resursele de apa aflate la dispozitia populatiei pentru baut si gospodarie. relateaza CNN.

- Revenit in vara in circuitul fotbalistic, prin trecerea la Poli Iași, Alexandru Stan (32 de ani) a ramas marcat de modul in care a fost tratat la FCSB. „Un an și jumatate am vorbit singur cu aerul condiționat in vestiar. In acest interval a murit și tatal meu, plus ca avusesem doua operații dificile…

- In primele 7 luni ale anului 2021, au fost infiintate 65.458 de firme, 4.545 au intrat in insolventa si 26.034 au fost radiate, potrivit unei analize Termene.ro, citata de News.ro. ”In primele 7 luni ale anului 2021, au fost infiintate 65.458 de firme, 4.545 au intrat in insolventa si 26.034…