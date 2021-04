Stiri pe aceeasi tema

- Doi aliați ai lui Alexei Navalnii au disparut a doua zi dupa deschiderea unui birou de campanie in Republica Dagestan din sudul Rusiei, potrivit unui anunț postat pe contulul Twitter al biroului.

- Un doctor de top din spitalul rus în care opozantul Alexei Navalnîi a fost tratat imediat dupa otravirea sa vara trecuta a murit, a spus spitalul joi, relateaza CNN. Sergei Maximishin, care era medicul șef adjunct al Spitalului de Urgența din Omsk, a murit ”subit” la vârsta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a interzis trei televiziuni calificate drept pro-ruse, în încercarea de a contracara propaganda Kremlinului, o decizie condamnata de Moscova și salutata de Washington, transmite AFP.În urma unei decizii a Consiliului de securitate naționala,…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- ​Autoritațile ruse au anunțat miercuri ca vor sancționa principalele rețele de socializare pentru ca au incitat minorii sa manifesteze în favoarea opozantului Alexei Navalnîi, transmite AFP.„Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki, precum și (...) YouTube,…

- Un judecator rus a dispus luni ca politicianul de opoziție Alexei Navalnîi sa fie reținut pentru 30 de zile pâna la 15 februarie, a anunțat purtatoarea de cuvânt a politicianului pe Twitter, anunța Reuters și Financial Post.„Instanța l-a arestat pe Navalnîi pentru…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat duminica Rusia ca l-a arestat pe opozantul Alexei Navalnii la sosirea la Moscova pentru a-l reduce la tacere, transmite dpa. "Statele Unite condamna ferm decizia Rusiei de a-l aresta pe Alexei Navalnii. Retinem cu ingrijorare serioasa ca…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, reactioneaza dupa ce opozantul rus Alexei Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. "Reținerea liderului opoziției ruse @navalny la intoarcerea in Rusia dupa ce și-a revenit…