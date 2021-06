Stiri pe aceeasi tema

- Disney a anuntat ca tanara actrita metisa Rachel Zegler o va interpreta pe Alba ca Zapada in versiunea live-action a celebrului desen animat din 1937. Productia filmului va incepe in 2022, a precizat Disney. „Snow White and the Seven Dwarfs” („Alba ca Zapada și cei șapte pitici”) este o adaptare a unei…

- Magda Vasiliu, fosta prezentatoare la Prima TV, a parasit Romania in 2017, cand fiul ei, in varsta atunci de 7 ani, a fost diagnosticat cu cancer. Vlad a fost tratat de medicii italieni, iar acum se simte bine. Cu toate astea, Magda nu vrea sa se mai intoarca in țara. La varsta de 7 ani și jumatate,…

- In acest moment, stratul de zapada masoara 137 de centimetri in sectorul Balea Lac-Cota 2000 Transfagarașan. Temperaturile in zona de creasta se vor menține intre -2 pana la +12 grade, ceea ce va umezi stratul inghețat in cursul nopții. Riscul de avalanșa comunicat este de gradul 2 (risc moderat) la…

- V. S. De cateva zile, atat meteorologii de la stația meteo Vf. Omu, cat și salvamontiștii, atenționeaza asupra pericolului producerii de avalanșe in Masivul Bucegi. Schimbarea vremii, de la o zi la alta, creșterea temperaturilor și stratul de zapada mult mai greu din cauza topirii, toate acestea sunt…

- Iarna NU se da dusa! Daca in oraș e vant și ploaie, in munți- ninge. Pasul Tihuța e acoperit de un strat de zapada și inca viscolește. Deși e aproape final de aprilie, iarna NU se da dusa. Temperaturi joase, ploi, vant- cam așa arata zilele de primvara ale lui 2021. Daca la Bistrița norii fac loc liber…

- Rangerii din Parcul Național Piatra Craiului au avut parte de un spectacol oferit de doi rasi care se harjonesc in zapada. Ministerul Mediului a facut publica filmarea si a numit-o "Dragoste de ras".

- Un norvegian aflat in Suedia care avea nevoie sa ajunga in țara de origine pentru a obține niște acte a incercat sa evite carantinarea la intoarcerea in țara trecand granița prin munți, insa planurile sale au fost date peste cap de vremea rea – a ramas blocat pe munte in mijlocul unei furtuni de zapada…