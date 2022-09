Stiri pe aceeasi tema

- AUR a pierdut in ultimii doi ani nu mai puțin de noua parlamentari. Cu excepția a doi dintre ei (unul a murit și altul a fost condamnat penal), toți ceilalți șapte au demisionat sau au fost excluși din partid pe motiv de conflict cu actuala conducere a partidului, in frunte cu George Simion. Acuzațiile…

- Societatea Timisoara a anuntat, joi seara, ca ii retrage fostului jurnalist Robert Turcescu premiul ”Alexandra Indries”, acordat in anul 2005. Decizia a fost luata dupa ce Turcescu a participat la nunta liderului AUR George Simion si in urma „pozitiilor tot mai apropiate de ideologia AUR”, relateaza…

- Un eveniment privat ridicat la rang de miting electoral. Oamenii prezenți s-au bucurat de amandoua, mulți fiind convinși ca un miracol le poate lua cu mana problemele de zi cu zi. Iata cum s-a vazut nunta prin ochii celor veniți la petrecerea din vale.In departare, marginea dealurilor valcene tremura…

- A inceput nunta lui George Simion cu Ilinca Munteanu. Ceremonia religioasa are loc chiar acum, iar anterior, liderul AUR a fost la pețit. George Simion a mers la soacra sa sa o ceara in casatorie pe Ilinca, insa aceasta a fost greu de induplecat. La casa miresei, Geroge Simion a fost intampinat de viitoarea…

- Potrivit unei notificari postate la Registrul Federal, pe lista au fost adaugate China Aerospace Science and Technology Corporation 9th Academy 771 Research Institute, China Aerospace Science and Technology Corporation 9th Academy 772 Research Institute, China Academy of Space Technology 502 Research…

- ”Ne-am impartasit ideile propuse, atat pe fond, cat si pe forma, pentru a deschide calea pentru incheierea rapida a negocierilor de la Viena”, a scris Ali Bagheri Kani pe Twitter, fara a oferi mai multe detalii despre pozitia Iranului. ”Din partea Iranului, suntem pregatiti sa incheiem negocierile intr-un…

- Dincolo de trafic și de agitația de zi cu zi, Capitala are multe locuri de aratat și multe povești de spus, atat locuitorilor, cat și turiștilor. Iata un traseu care ne poarta prin cladiri istorice importante si zone ascunse, de care nu stiu nici cei nascuti si crescuti in oras. The post File din istoria…

- Administratia americana a anunțat joi, 29 iulie, ca ofera o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii despre presupusa ingerinta a Rusiei in procesul electoral din SUA, atat din trecut, cat si din prezent, relateaza EFE.Anunțul a fost facut cu cateva luni inainte de alegerile pentru…