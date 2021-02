Stiri pe aceeasi tema

- Presa mexicana a inceput sa scrie despre cazul romanilor blocați in aeroportul din Cancun. Jurnaliștii locali nu au reușit sa obțina de la autoritațile mexicane un motiv clar pentru refuzul accesului, insa scriu despre gruparile infracționale conduse de romani care au acționat acolo in ultimii ani.

- Prima carte in banda desenata cu Batman, lansata in 1940, un exemplar care a fost cumparat cu 3.000 de dolari in 1979, a atins pretul record la licitatie de 2,2 milioane de dolari, in Dallas, pe 14 decembrie, scrie Le Figaro. Bob Kane si Bill Finger sunt creatorii lui Batman in 1940. Banda desenata…

- Prima carte in banda desenata cu Batman a atins pretul record la licitatie de 2,2 milioane de dolari, la mai mult de 80 de ani de la lansare. Fostul proprietar a cumparat-o cu 3.000 de dolari de la o librarie din Statele Unite, in 1979.

- Prima carte in banda desenata cu Batman, lansata in 1940, un exemplar care a fost cumparat cu 3.000 de dolari in 1979, a atins pretul record la licitatie de 2,2 milioane de dolari, in Dallas, pe 14 decembrie, scrie Le Figaro, potrivit News.ro. Bob Kane si Bill Finger sunt creatorii lui Batman…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Beniamin Todosiu (USR PLUS): Peste un sfert din populația Romaniei se afla in afara granițelor țarii. Trebuie sa construim drumul spre casa pentru romanii din Diaspora (P) In 2020, peste un sfert din populația Romaniei nu mai este in țara, și nimeni nu are o cifra exacta…

- Patru cetațeni romani din Marea Britanie au fost puși sub acuzare dupa ce au jefuit-o in decembrie 2019 pe Tamara Ecclestone, fiica lui Bernie Ecclestone, fostul șef al Formula 1. Cei patru care au speriat Anglia. Suma colosala pe care romanii au furat-o de la vedeta Tamara Ecclestone Maria Meșter (47…

- Joi dupa-amiaza, la sediul Primariei Campina, Alin Moldoveanu a susținut prima sa declarație de presa de la preluarea mandatului caștigat in urma alegerilor locale din 27 septembrie. Declarația de presa a fost ceva mai ampla, fiind prezentate dintre cele mai importante probleme pe care le are Campina…

- O grupare infractionala formata din spanioli, magrebieni si romani, a furat nu mai putin de 270 de masini de lux, in valoare de peste 2,3 milioane de euro, in plina zi, pe perioada carantinei din Spania. Romanii se ocupau efectiv de furturi fiind specialisti in mecanica de precizie, electronica si sisteme…