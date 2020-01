Stiri pe aceeasi tema

- La doar patru zile de la demararea lucrarilor la spitalul cu 1.000 de paturi din Wuhan in care vor fi tratați pacienți infectați cu coronavirus, proiectul prinde contur. Chinezii au promis ca lucrarile vor fi finalizate pe 3 februarie, anunta digi24.ro.

- Imaginile filmate cu o drona arata stadiul avansat in care se afla construcția noului spital din Wuhan, unde vor fi tratați peste 1000 de pacienți infectați cu coronavirus, la doar cinci zile de la demararea lucrarilor.

- Orașul chinez Wuhan, centrul epidemiei provocare de noul coronavirus, va construi un nou spital dedicat pacienților infectați, scrie sâmbata ziarul de stat People’s Daily, preluat de Reuters. Construirea spitalului, proiectat sa aiba 1.300 de paturi, va fi finalizata în doua…

- Autoritatile locale din Wuhan, orasul din China de unde s-a raspandit coronavirusul ucigas, vor ca in sase zile sa fie construit un spital special unde sa fie tratati exclusiv acesti pacienti. Spitalul va fi construit dupa modelul unui centru similar...

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacientilor infectati cu noul tip de coronavirus este in curs de constructie in orasul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa...

- In urma cu doar cateva zile, reprezentantii Companiei Nationale de Investitii au semnat Ordinul de incepere a lucrarilor de reabilitare la Cazinoul din Constanta. Dupa cum aratam in editiile anterioare, in documentul CNI se arata ca "prin prezentul Ordin va notificam ca data de incepere este 15.01.2020ldquo;.…

- Prim-ministrul Ludovic Orban se va afla vineri, la Bals, in judetul Olt, pe santierul tronsonului 2 al Drumului Expres Craiova – Pitesti, vizita care are loc in ultima zi a campaniei electorale. pentru alegerile prezidentiale.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca instituția pe care o conduce a predat amplasamentul pentru realizarea lucrarilor de asfaltare a drumului județean Radauți -Fratauții Vechi – Fratauții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, in valoare de 8,1 milioane de Euro. Gheorghe Flutur…