- „Am pierdut lamentabil in diaspora pentru ca unii au dansat pe manele si au jignit diaspora", a spus Dragos Benea in sedinta, moment in care Badalau, simtindu-se vizat de afirmatia colegului sau, l-a amenintat pe acesta cu bataia, folosind cuvinte jignitoare: „Mai, ca****, tu la mine te referi? Te calc…

- Liderul PSD Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, face parte din noua conducere centrala a partidului, dupa ce Viorica Dancila a demisionat din funcție dupa o ședința furtunoasa a Comitetului Executiv Național (CEx), care a avut loc marți seara la sediul din Kiseleff. Moldovan se afla printre liderii din…

- Liderul organizatiei PSD Bacau, europarlamentarul Dragos Benea, a declarat marti pentru STIRIPESURSE.RO ca guvernarea s-a pierdut la motiunea de cenzura din 10 octombrie, nu la votul de investitura de ieri si ca excluderile in filiala au loc pentru `neperformanta administrativa crasa' sau 'atacuri…

- Ministrul interimar al Economiei și lider al PSD Giurgiu, Niculae Badalau, susține ca este foarte bine pentru PSD ca a ajuns in opoziție pentru ca au timp sa reconstruiasca. Mai mult, Badalau considera ca și pentru Dancila este mai bine pentru ca nu putea sa țina și campania prezidențiala și administrarea…

- Liderii PSD l-au inlocuit, vineri seara, pe Mihai Fifor din calitatea de șef de campanie al Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. Comitetul Executiv National al PSD a luat decizia ca urmare a unei propuneri venite din tabara Stanescu-Manda- Ciolacu.Responsablitatea organizarii si coordonarii…

- Meciul dintre Dinamo Odaia Turcului și Viitorul Gaești (scor 2-3), din cadrul etapei a patra din Liga 5 Vest Dambovița, s-a lasat cu bataie, potrivit gsp.ro.Citește și: SURSE Turul 2 in Senat: planul forțelor anti-PSD Atat jucatorii, cat și cei din staff-ul celor doua echipe au sarit…

- „Saptamana aceasta am avut o intalnire, alaturi de premierul Viorica Dancila, cu reprezentantii companiei ce se va ocupa de constructia aeroportului privat de la Giurgiu. In octombrie ar putea incepe lucrarile la Aeroportul Constantin Brancusi ce se va intinde pe 2.500 de hectare. Este un aeroport privat,…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anunțat, pe Facebook, ca in județul Giurgiu se va construi un aeroport privat pe o suprafața de 2.500 de hectare, insa amplasamentul acestuia ramane deocamdata confidențial. Niculae Badalau susține ca și statul, prin Ministerul Economiei, va fi parte, a investiției…