Stiri pe aceeasi tema

- Containerele maritime puse unele peste altele pe navele uriase care transporta orice, de la anvelope la telefoane mobile, incep sa cada peste bord intr-un ritm alarmant, astfel ca marfuri in valoare de milioane de dolari ajung pe fundul marii odata ce intensificarea presiunilor pentru urgentarea livrarilor…

- Pokerstars a anunțat detaliile Campionatului de primavara de poker online (SCOOP) unde se pot inscrie și jucatori romani. Festivalul atinge valoarea de 100 de milioane de dolari in premii garantate . Ba mai mult...

- Oferta publica inițiala de 1,3 miliarde de dolari pe piața bursiera a producatorului de software de automatizare UiPath Inc. a avut o recompensa neobișnuit de bogata pentru unul dintre primii susținatori ai companiei inființate in Romania, scrie Bloomberg. Compania americana Accel, care a ajutat in…

- Oferta publica initiala de 1,3 miliarde de dolari a celor de la UiPath Inc. a generat o recompensa deosebita pentru unul dintre primii sustinatori ai producatorului de software infiintat in Romania, transmite Bloomberg. Firma de venture capital Accel, care a ajutat la lansarea unor firme precum…

- ​Microsoft este în discuții avansate pentru a cumpara cu 16 miliarde dolari compania Nuance Communications care a pus bazele tehnologiei cu care a fost dezvoltat asistentul vocal Siri al Apple. Informația a fost relatata de Bloomberg, dar cele doua companii nu au confirmat-o. Cea mai mare achiziție…

- Biroul National de Statistica informeaza, ca exporturile de marfuri realizate in luna decembrie 2020 au avut o valoare de 218,3 milioane dolari SUA, cu 16,7% mai mica in raport cu luna noiembrie 2020 și similara celei inregistrate in luna decembrie 2019. In anul 2020 exporturile de marfuri…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și-a recâștigat titlul de cel mai bogat om din lume punând capat perioadei de aproximativ șase saptamâni în care CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk s-a aflat în fruntea clasamentului celor mai înstarite persoane ale planetei, relateaza…