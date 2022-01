Stiri pe aceeasi tema

- Revolutia din Kazahstan, reprimata cu ajutorul fortelor militare ruse, reprezinta pentru o problema in plus pentru presedintele rus Vladimir Putin, una neprevazuta si survenita intr-un moment in care Rusia era mai degraba concentrata asupra crizei din sudul Ucrainei. Kazahstanul a fost, pana in acest…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ii va propune omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, in convorbirea programata joi seara, "o cale diplomatica" pentru depasirea crizei militare cu Ucraina, dar Statele Unite raman pregatite sa reactioneze la o invazie rusa, afirma un oficial de la Casa Alba. "Presedintele…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko a fost plasat, vineri, sub investigație speciala pentru inalta tradare, noteaza Reuters. Fostul șef de stat este acuzat de justiție ca a avut legaturi cu finanțarea separatiștilor pro-ruși din regiunea Donbas. Oficialii spun ca acuzațiile sunt similare…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- „Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios”, a declarat duminica secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. „Am mai avut in luna iunie, anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar de trupe”, a spus Mircea…

- Presedintii Joe Biden si Vladimir Putin vor discuta, marti, prin sistem video-conferinta, a anuntat sambata seara Casa Alba. Aceasta discutie vine dupa ce secretarul de stat Antony Blinken a spus ca SUA au dovezi ca Rusia a facut planuri pentru un atac la scara larga asupra Ucrainei. El a adaugat ca…

- Ziarul american Washington Post a scris ca serviciile secrete ale SUA au informații potrivit carora Rusia s-ar pregati pentru o ofensiva impotriva Ucrainei, pe mai multe fronturi, anul viitor, a informat Agerpres. In replica, țara condusa de Vladimir Putin a dezmintit ca ar avea intentia de a invada…