- Patru persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost ranite in atacul terorist comis luni seara in centrul orasului Viena, anunta ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, potrivit MEDIAFAX."Atacatorul a omorat patru persoane, iar 22 au fost ranite", a declarat Karl Nehammer intr-o conferinta…

