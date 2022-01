Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu știe cu adevarat cum iși ia deciziile Vladimir Putin sau pe cine asculta cel mai mult atunci cand se gandește la ce are de facut. Totuși, președintele rus are trei consilieri apropiați, toți provenind din zona serviciilor de securitate, care sunt dedicați „valorilor tradiționale” și care viseaza…

- In ciuda eforturilor facute de SUA și țarile NATO de a impiedica Rusia sa invadeze Ucraina, in realitate, președintele chinez Xi Jinping este singurul șef de stat care ar putea influența in vreun fel, in acest moment, agenda lui Vladimir Putin. Aceasta „influența” are legatura directa cu Jocurile Olimpice…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei sa nu invadeze Ucraina, potrivit declaratiilor difuzate de agentia de presa turca oficiala Anadolu, citata de AFP, pe fondul temerilor Kievului si Occidentului cu privire la o posibila agresiune din partea Rusiei impotriva tarii vecine, la frontiera…

- Joe Biden și Vladimir Putin au discutat joi timp de aproape o ora, pentru a doua oara in aceasta luna, pe tema situației de la granița ruso-ucraineana. Convorbirea a durat 50 de minute. Casa Alba a transmis ulterior un comunicat scurt despre conținutul convorbirii, iar Kremlinul a venit, la randul sau,…

- Presedintele SUA, Joe Biden i-a transmis presedintelui rus, Vladimir Putin, ca Rusia va plati un pret teribil si va avea de infruntat consecinte economice devastatoare, daca va invada Ucraina, informeaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin au vorbit marți, timp de doua ore și un minut, despre ce se intampla la granița cu Ucraina, unde zeci de mii de soldați ruși au fost mobilizați, starnind temeri in ceea ce privește o eventuala invazie a

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin au vorbit marți, timp de doua ore și un minut, despre ce se intampla la granița cu Ucraina, unde zeci de mii de soldați ruși au fost mobilizați, starnind temeri in ceea ce privește o eventuala invazie a Moscovei. Președintele SUA l-a…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia "nu are niciun drept de veto" in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza agentia de presa EFE si publicatia Ukrainska Pravda. "Rusia nu are niciun drept de veto, nu…