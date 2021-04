Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de la manetele excavatorului cu ajutorul caruia a fost repusa pe linia de plutire nava-gigant care a blocat Canalul Suez nu a fost atat de incantat de glumele care s-au facut pe seama lui. Totuși, Abdullah Abdel-Gawad a spus intr-un interviu pentru Business Insider ca atenția intregii lumii…

- Epopeea navei Ever Given care a blocat timp de aproape o saptamana traficul prin canalul Suez a ajuns la final. Vasul cargo de peste 200 de mii de tone si lung de 400 de metri a fost readus pe linia de plutire si si-a continuat drumul.

- Canalul Suez a fost deblocat, luni, dupa ce nava Ever Given a fost pusa in circulație, la o saptamana dupa ce eșuase, anunța autoritațile maritime egiptene, scrie Bloomberg și Reuters. Nava Ever Given,...

- Leth Agencies anunta ca nava a fost adusa pe linia de plutire luni. O flotila de remorchere a reusit, cu ajutorul fluxului, sa scoata nava din nisipul in care era blocata de marti. Remorcherele tractau portcontainerul catre Marile Lacuri Amare, la mijlocul caii de navigatie, unde urma sa fie supus unor…

- Leth Agencies anunta ca nava a fost adua pe linia de plutire luni. LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat. The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) O flotila de remorchere…

- Vaporul eșuat in Canalul Suez timp de o saptamana a fost deblocat luni dimineața. Nava ”Ever Given”, cu o lungime de 400 de metri, a esuat pe diagonala canalului, din cauza vantului puternic insotit de o furtuna de nisip care a redus vizibilitatea, blocand ambele sensuri de

- Canalul Suez ar putea fi deblocat sambata, permițand astfel circulatia navelor dupa mai mult de trei zile de criza in transportul maritim international, scrie BBC. Proprietarii navei au declarat intr-o conferința de presa ca pentru aceasta ampla operațiune au fost aduse zece remorchere, pentru dragarea…

- Canalul Suez ar putea fi deblocat sambata. Circulatia navelor, reluata dupa mai bine de 3 zile de criza in transportul maritim international. Comertul dintre Europa si Asia se va debloca in curand pe...