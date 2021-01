Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de o saptamana, satul Ciutulesti din raionul Floresti este terorizat de o haita de lupi. Prima data au ucis cinci oi de la o stana din marginea satului, iar peste cateva zile - alte 20. De cand au aflat despre nenorocire, localnicii spun ca traiesc cu frica in san.

- Fundația ARD (Alianța Romania Dezvoltata) anunța ediția a doua a programului „Bursa elevului online” in care 25.000 de elevi vor putea primi un supliment financiar in valoare de 300 RON pe o perioada de 12 luni. Programul „Bursa elevului online” are o valoare de 3600 RON per elev și se acorda in 12…

- Șoferul lui Eugeniu Nichiforciuc ar fi fost atacat aseara cu un cuțit dupa ce a incercat sa opreasca individul care l-a stropit cu o substanța verde pe parlamentar, imediat dupa ce a ieșit de la emisiunea Puterea a Patra de la N4. Mai multe imagini de la fața locului au fost publicate de catre postul…

- O echipa de spargatori de coduri amatori a descifrat misteriosul sistem de cifrare folosit acum peste 50 de ani în mesajele trimise catre un ziar de criminalul în serie din San Francisco ce se intitulase ”Zodiac”, a anunțat vineri FBI, potrivit Reuters. Ucigașul Zodiac,…

- Administrația de Stat a Drumurilor anunța ca, pe parcursul nopții, pe intreg teritoriul Republicii Moldova, au fost inregistrate temperaturi scazute. Iar de cu zor 45 de autospeciale au patrulat și participat la combaterea lunecușului.

- Iranul a respins sambata dezaluirea de vineri a publicatiei New York Times citand oficiali din cadrul serviciilor de informatii conform careia numarul doi al al-Qaida, Abdullah Ahmed Abdullah, a fost lichidat in secret in luna august in Iran. Presa iraniana de atunci a scris ca atacul i-a vizat pe un…

- Cu regret anuntam decesul fostului prefect al judetului Bistrita-Nasaud, Ioan Szilagyi. Intreg colectivul Institutiei Prefectului transmite condoleante familiei indurerate si este alaturi de aceasta. Dumnezeu sa il odihneasca in pace! ...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a decis, intr-o sedinta care a avut loc martI, ca masca de protectie devine obligatorie pe intreg teritoriul judetului Timis, in toate spatiile deschise. De asemenea, au fost schimbate scenariile de functionare a unor scoli, anunța news.ro.CJSU…