- Moda viitorului ar putea arata complet diferit de cea din zilele noastre. Deteriorarea hainelor favorite din cauza spalarilor in exces ar putea deveni o amintire. Oamenii de știința spun ca ne-ar putea scapa definitiv de spalatul hainelor, transmite Știri.md/ Secretul sta in aplicarea unor…

- Descoperirea celei mai vechi dovezi a unei inmormintari umane in Africa, mormintul unui copil dintr-o pestera din Kenya, ofera o noua perspectiva asupra vietii emotionale a reprezentantilor timpurii ai speciei Homo sapiens, a declarat miercuri un specialist in arheologie din tara situata in partea de…

- Tyrannosaurus Rex a fost un vanator de temut, insa in ceea ce priveste viteza de deplasare, el a cutreierat Pamantul intr-un ritm mai lent decat oamenii, sustine un studiu, potrivit DPA. Pe baza analizelor anatomice, o echipa de cercetatori olandezi a calculat viteza normala de deplasare a gigantilor…

- Oamenii de stiinta au masurat pentru prima data in mod direct miezul unei alte planete, prin intermediul misiunii InSight a NASA pe Marte si au descoperit ca nucleul Planetei Rosii este considerabil mai mare decat estimarile anterioare, relateaza luni Science Focus, potrivit hotnews.

- O furtuna de nisip uriasa a pus stapanire pe mai multe tari din Golful Persic, inclusiv Arabia Saudita si Qatar. Cel mai mult au avut de suferit soferii, deoarece vizibilitatea s-a redus la doar cativa metri.

- Oamenii de știința au detectat in mai multe regiuni din Brazilia o posibila noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri Laboratorul National de Calcul Stiintific (LNCC), aflat in subordinea Ministerului Stiintei si Tehnologiei, informeaza agentia Xinhua, citata de Agerpres . Un studiu…