Stiri pe aceeasi tema

- Hijab, niqab, burka, chador - exista diferite tipuri de articole vestimentare purtate de femeile musulmane din intreaga lume. Unele femei poarta un batic pentru a-și acoperi capul și parul, cum ar fi Hijabul, in timp ce altele poarta burka sau niqab, care le acopera complet fața. Eșarfele sunt vazute…

- Somonii din fluviul Columbia au fost expuși la temperaturi de nesuportat in apa, din cauza carora pielea lor a inceput sa se desprinda, ca și cum ar fi fost fierți de vii. Fenomenul șocant s-a inregistrat in urma valului de caldura din nord-vestul Pacificului și a fost observat de un grup de conservare.…

- Vicepremierul Dan Barna (USR) a spus marți la TVR ca prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan face „stand-up comedy” prin afirmațiile din ultima perioada la adresa miniștrilor USR. „Ati vazut ca zilele acesta dl Rares Bogadan face un fel de stand-up comedy si spune multe glume. PNRR lasat de…

- Un studiu publicat de cercetatorii chinezi arata ca anticorpii dezvoltați de oamenii care s-au vindecat de COVID-19 dureaza pana la 12 luni in 70% din cazuri, conform EFE, citat de Agerpres și Libertatea . In cadrul studiului au fost recoltate 1.800 de mostre de plasma convalescenta de la 869 de persoane…

- In interior vor gasi aer condiționat și camere de luat vederi N. Dumitrescu Ieri, la ora 11.21, in Ploiești, pe traseul 202, de la Podul Inalt la Gara de Sud, a fost efectuata prima cursa pentru calatori cu unul dintre noile troleibuze achiziționate pentru municipalitate de la SC Solaris Bus&Coach.…

- Pandemia a creat o criza pe piața de birouri din Romania in condițiile in care companiile au fost nevoite sa-și trimita angajații sa munceasca de acasa, iar in tot acest context, proiectele care nu au fost competitive nici inainte de aceasta perioada...

- Teodora Bentz, Inspector Școlar General Adjunct: ”Profesorii ar trebui sa aiba in fișa postului obligativitatea de a zambi la inceputul cursului” Coziana Zaharia, profesor pentru invațamant primar: ”Diferența dintre profesori provine din calitatea relațiilor cu elevii, nu din materia predata” Mariuca…

- Romania primește doar 14 miliarde de euro prin PNRR, iar diferența pana la 20 de miliarde de euro sunt imprumuturi de tip FMI, a declarat, marți, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu a declarat ca este „o mare minciuna” ca Romania va primi 29 de miliarde prin PNRR, adevarul fiind…