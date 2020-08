Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ofițer de poliție din Belarus, Igor Iemelianov, povestește cum s-a hotarat sa iși dea demisia in primele zile in care au izbucnit protestele de a teama de a nu fi trimis sa acționeze impotriva celor care iși aratau nemulțumirile in strada și solicitau reorganizarea alegerilor, dupa ce Aleksandr…

- Președintele Klaus Iohannis a participat miercuri dupa-amiaza la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format de videoconferința, pentru a discuta cu liderii europeni in principal despre situația ingrijoratoare din Belarus. ”In intervenția pe care am avut-o, am subliniat ca fraudarea alegerilor…

- Ambasadorul Belarusului in Slovacia, Igor Lesenea, a depus cererea de demisie, la scurt timp dupa ce a anuntat ca sprijina manifestatiile impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko. Acesta este primul diplomat belarus care ia o asemenea decizie in contextul crizei de la Minsk.

- Protestatarii au iesit miercuri seara pe strazile din Belarus pentru a patra noapte consecutiv pentru a demonstra impotriva a ceea ce considera ca a fost fraudarea alegerilor la scrutinul prezidential desfasurat duminica, in pofida violentei de care au dat dovada fortele de ordine.

- La Minsk continua protestese impotriva ultimului dictator al Europei, Aleksandr Lukasenko. Si tot pentru a treia noapte consecutiv, fortele de ordine au fost prezente masiv in capitala Belarus, ripostand cu gaze lacrimogene si gloante de cauciuc si arestari in masa.

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de…

- Peste 170 de persoane au fost retinute in Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, va castiga un saselea mandat, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna, si ciocniri violente au avut loc intre manifestanti si fortele de ordine.

- Ministrul britanic al Sanatații s-a aratat ingrijorat de faptul ca protestele de duminica de la Londra impotriva rasismului, dupa moartea lui George Floyd, ar putea provoca o extindere a coronavirusului in Regatul Unit, noteaza CNN. ”Este fara indoiala un risc. Sunt de partea persoanelor care protesteaza…