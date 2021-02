Stiri pe aceeasi tema

- Un fost agent CIA spune ca a fost supus unui atac neobișnuit in timp ce se afla intr-un hotel din Moscova. Mai mulți experți banuiesc ca ar putea fi vorba despre un atac cu microunde, potrivit CNN.

- Un agent de poliție in varsta de doar 24 de ani a fost gasit, joi, de colegii sai, impușcat intr-o camera a sediului Poliției Baraolt, județul Covasna. In ciuda faptului ca era in viața cand a fost descoperit, tanarul a murit la scurt timp dupa ce a ajuns la spital. Poliția Covasna a anunțat ca […]…

- Un polițist de 24 de ani din Baraolt a fost gasit impușcat in sediul instituției la care lucra. Barbatul a fost gasiți intr-o camera a sediului Poliției din Baraolt chiar de colegii lui. In momentul in care a fost descoperit, polițiștul prezenta inca semne vitale. Extremiștii unguri SFIDEZA…

- Sotia moldoveanului ucis la propria nunta, la Moscova, a publicat un mesaj pe pagina sa de instagram, in care mentioneaza ca va incerca sa treaca peste durere, transmite life.ru. „Cum voi trai fara tine, scumpul meu?! Voi ramane pentru totdeauna soția ta. Promit.

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1991 DE LA O ZI LA ALTA • SEDINTA DE GUVERN BANALA. Problemele interne palesc sub presiunea celor din Golf. S-a decis LIBERALIZAREA SALARIILOR, experimental si in limita posibilitatilor economico-financiare ale unitatilor organizate conform legilor…

- Klain a spus ca Biden pregateste masuri de reactie impotriva hackerilor rusi suspectati ca au accesat zeci de agentii guvernamentale americane si au expus securitatea a mii de companii americane. ”Nu este vorba doar despre sanctiuni. Sunt pasi si lucruri pe care le putem face pentru a reduce capacitatea…

- Presedintele ales Joe Biden s-a declarat ”foarte ingrijorat” de acest atac cibernetic si a dat asigurari ca securitatea cibernetica este una dintre prioritatile sale. Senatorul republican Mitt Romney a aratat Rusia cu degetul si denuntat ”tacerea de scuzat” a Casei Albe de pana acum. Atacul a inceput…

- Guvernatorul adjunct al provinciei afgane Kabul a fost ucis marti în capitala în explozia unei bombe care fusese atasata de masina sa de atacatori necunoscuti, a anuntat Ministerul de Interne, transmite Agerpres.Autovehiculul în care se afla guvernatorul adjunct Mahboobullah…