Stiri pe aceeasi tema

- Cultivatori de coca din nord-estul Columbiei au luat marti ostatici 180 de soldati trimisi sa le eradicheze culturile, a anuntat armata columbiana. Avocatul Poporului din aceasta tara a anunțat joi intr-un comunicat ca soldatii au fost eliberati, informeaza dpa si AFP.

- Cultivatori de coca din nord-estul Columbiei au luat marti ostatici 180 de soldati trimisi sa le eradicheze culturile, a anuntat armata columbiana, intre timp Biroul Aparatorului Poporului din aceasta tara anuntand joi intr-un comunicat ca soldatii au fost eliberati, informeaza dpa si AFP, potivit…

- Decizia arhiepiscopului Marchel de a le interzice deputatilor PAS sa se impartaseasca in bisericile din nordul tarii, din cauza ratificarii Conventiei de la Istanbul, a starnit zambetele unor parlamentari.

- Disperati si la limita saraciei. In aceasta situație sunt mai mulți producatori de mere din nordul țarii. Acestia spun ca banii obținuți din vanzarea fructelor nu acopera nici jumatate din investitiile facute.

- In urmatoarele 24 de ore, meteorologii anunța cer ploi in nordul tarii, iar in raionale din centrul si sudul tarii cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 20 de grade, iar la Balti vor fi 21 de grade, iar Orhei cu unul mai mult.

- In urmatoarele 24 de ore, in raioanele de nord ale țarii sunt posibile ploi. La Briceni si Soroca vor fi 23 de garde, la Balti 24, iar la Orhei cu unul mai mult. 26 de grade sunt prognozate la Tiraspol, iar la Leova se asteapta 27 de grade.

- Grecia este in flacari și inca nu a venit ce e mai rau. Astazi, in unele regiuni s-au inregistrat 46 de grade Celsius, iar vantul sufla din ce in ce mai tare, facand din lupta pompierilor cu flacarile o misiune imposibila.

- 365 de hectare de luciu de apa, priveliște spre munți, padure și multa liniște. Asta gasesc turiștii care ajung pe lac, la Calinești-Oaș, in județul Satu Mare. De anul acesta, zona s-a reinventat.