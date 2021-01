Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Congresul american a validat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale, iar presedintele Donald Trump a promis ca va avea loc o tranzitie ordonata catre noua administratie. Calmul pare sa fi revenit la Washington la cateva ore dupa ce cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de…

- America inca mai are de infruntat „13 zile de pericol” inainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar in momentul in care Congresul SUA certifica victoria lui Joe Biden…

- Razboiul economic dintre SUA și China capata noi proporții odata cu cel mai recent anunț facut de Foxconn, compania tawianeza care se ocupa pentru Apple de producția de iPhone, iPad și MacBook-uri. Producatorul iși va muta o parte din procesul de asamblare din China in Vietnam pentru a nu fi prins pe…

- Ministerul Afacerilor Externe al Chinei i-a felicitat vineri pe presedintele si vicepresedintele alesi ai SUA, Joe Biden si Kamala Harris, la aproape o saptamana de la anuntul victoriei celor doi politicieni ai Partidului Democrat la scrutinul prezidential din 3 noiembrie si pe care presedintele…

- China înca nu l-a felicitat pe câștigatorul alegerilor prezidențiale din SUA, Joe Biden, așa cum au facut liderii din multe alte țari, transmite Reuters. Democratul a câștigat în destule state americane pentru a câștiga președinția, dar Donald Trump nu s-a recunoscut…

- Statele Unite ale Americii incearca sa previna "schimbarea ordinii mondiale" prin utilizarea puterii militare, a declarat joi ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif in cadrul unei vizite in Venezuela, relateaza dpa. In cursul unei conferinte la Caracas, Zarif a acuzat Washingtonul ca utilizeaza…

- Xi le-a atras atentia sa „pastreze o stare de alerta ridicata" și sa fie „complet loiali, complet puri și complet de incredere". Vizita presedintelui chinez a avut loc in contextul aniversarii a 40 de ani de la inființarea Zonei Economice Speciale din Shenzhen (ZESS), creata in 1980, pentru…