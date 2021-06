Stiri pe aceeasi tema

- Ultraconservatorul Seyyed Ebrahim Raisi al-Sadati a devenit cel de-al optulea președinte al Republicii Islamice din Iran, implinind astfel dorința ayatollahului Ali Khamenei de a concentra puterea intr-un cerc restrans, ca sa evite complicațiile și diferențele de doctrina și viziune care au tensionat…

- Israelul a condamnat duminica alegerea unui adept al liniei dure, Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati, in functia de presedinte al Iranului, afirmand ca acesta va fi un ''regim de calai brutali'' cu care puterile mondiale nu ar trebui sa negocieze un nou acord nuclear, relateaza Reuters.…

- Seyyed Ebrahim Raissi al-Sadati, 60 de ani, a fost ales președinte din primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale de vineri, 18 iunie, cu peste 62% din voturile exprimate. Al-Sadati este fost magistrat cu o lunga cariera judiciara și este apropiat al ayatollahului Ali Khamenei. El este sustinator…

