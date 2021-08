Stiri pe aceeasi tema

- Un ambuteiaj de proporții in Nairobi a facut ca unii dintre locuitorii din capitala Kenyei sa petreaca 11 ore pe drumul de la munca spre casa, unde au ajuns cand trebuiau sa plece inapoi la serviciu. Alții mai pragmatici, au tras pe dreapta și au dormit in mașina, pe marginea drumului, scrie BBC.

- Paul Krugman, laureat al premiului Nobel pentru economie in 2008, a scris intr-un editorial pentru The New York Times despre viitorul muncii. In timp ce privilegiații au avut oportunitatea de a lucra de acasa, cei mai puțin norocoși au fost nevoiți sa-și priveasca slujbele disparand, odata cu inchiderea…

- Dupa un an in care majoritatea elevilor din Romania și-au petrecut orele in fața ecranelor, iar peste 30% nici nu au avut acces la tehnologie pentru a continua școala online, vacanța de vara de anul acesta vine, poate mai mult ca niciodata, ca o pauza de la presiunea și stresul provocate de restricțiile…

- LOCKDOWN,oamenii raman acasa pana cel puțin pe 9 iulie, au voie doar la cumparaturi, sa obțina ingrijiri medicale și sa mearga la școala sau daca nu pot lucra de acasa The post LOCKDOWN: Oamenii raman acasa pana cel puțin pe 9 iulie, au voie doar la cumparaturi, serviciu și la doctor first appeared…

- „Fac orele in jurul unor copaci: au copacul de matematica, au copacul de limba engleza”, spune Veronica Pintilie, sau Mwende, dupa numele ei in dialectul swahili.Cand pandemia ne punea tuturor viața in stand by, Veronica Pintilie, o romanca stabilita in Statele Unite ale Americii, lua o decizie cruciala.…

- Angajatii de la Serviciul Tehnic de la RIAL, adica cei care muncesc efectiv, au reclamat conducerea societatii la Inspectoratul Teritorial de Munca petnru ca nu respecta contractul colectiv de munca (CCM). Oamenii nu sunt de acord cu Sorin Jula, managerul ONG-ist numit de primarul Allen Coliban in functie,…

- Doua treimi dintre romanii cu copii care lucreaza de acasa nu ar dori sa se intoarca la birou si spun ca au reusit sa se adapteze situatiei, se arata intr-un sondaj realizat de compania de recrutare BestJobs, remis, miercuri, AGERPRES. "Daca in urma cu un an, aproape jumatate dintre angajatii care lucrau…

- Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, vorbește despre faptul ca sunt mulți romani care abia așteapta sa se pensioneze. Mulți romani sunt și cei care se tem ca nu vor ajunge banii de pensii. La care adaugam și romanii care au pensii diferite deși condițiile de munca au fost aceleași, diferențele…