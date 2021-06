Stiri pe aceeasi tema

- Dupa valul de Covid care a indoliat India, țara se confrunta cu o noua drama, cea a copiilor ramași orfani dupa ce parinții le-au murit din cauza virusului. Rețelele sociale au fost invadate de apeluri pentru adoptarea acestor copii, fenomen care ridica tot mai acut problema traficului de minori.

- Marea Britanie a fost inclusa de Romania pe lista „țarilor roșii” in care riscul epidemiologic este ridicat. De la 1 iunie se aplica noi reguli. Decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) arata ca toate persoanele care sosesc din Marea Britanie in Romania, cu excepția celor vaccinate,…

- Cel mai tanar miliardar in criptomonede din lume, cofondatorul Ethereum Vitalik Buterin, a donat criptomonede shiba inu in valoare de peste un miliard de dolari, pentru a ajuta India in lupta cu pandemia Covid-19.

- India spune ca varianta „dublu mutanta" de coronavirus, descoperita prima data aici in martie, se afla in spatele celui de-al doilea val al pandemiei din aceasta țara care a dus și la peste 400.000 de cazuri zilnice, relateaza BBC.Dovezi ale prezenței variantei mutante B.1.617 au fost gasite in mai…

- Țara a comandat 50 de milioane de doze de vaccin, a anunțat ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca.Anunțul privind autorizarea vaccinului rusesc vine in contextul in care campania de imunizare a incetinit din cauza lipsei serurilor. De aceea, autoritațile sanitare au decis ca rapelul pentru vaccinul…

- UE va oferi „asistența” Indiei, aflata în fața unui numar record de noi cazuri de contaminare Covid-19, prin activarea Mecanismului sau european de protecție civila, a anunțat duminica președintele Comisiei Europene pe Twitter, Ursula von der Leyen, potrivit AFP.Înființat…

- Cu peste 14 milioane de persoane infectate cu noul coronavirus și mai bine de 386.000 de decese COVID inregistrate, conform Worldometers , Brazilia e a treia cea mai afectata țara din lume de pandemie, dupa SUA și India. Iar acum, are de infruntat o noua amenințare, scrie New York Times : foametea.…

- Germania a depasit pragul de trei milioane de cazuri de COVID-19, potrivit cifrelor publicate luni de autoritatea nationala de supraveghere sanitara din aceasta tara - Institutul Robert Koch (RKI) - in timp ce apelurile pentru o inasprire a restrictiilor se multiplica, informeaza AFP, conform AGERPRES.…