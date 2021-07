FOTO | Accident rutier în Seleuş! Un tânăr a zburat cu maşina în şanţ

În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto The post FOTO | Accident rutier în Seleuş! Un tânăr a zburat cu maşina în şanţ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident rutier în Seleuş! Un tânăr… [citeste mai departe]