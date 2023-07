Stiri pe aceeasi tema

- Se inmulțesc tentativele de „phishing” prin SMS la adresa romanilor. Dupa mesaje referitoare la colete prin curier sau conturi bancare, o metoda populara este cea a SMS-urilor referitoare la intreruperea furnizarii de energie electrica. Mesajele conțin un link ascuns iar odata cu accesarea acestuia…

- Anunțul incredibil care le-a pus gand rau romanilor. Parlamentarii s-au gandit sa interzica fumatul in mașina și in stațiile de autobuz. Cu siguranța aceasta lege nu le va surade romanilor noștri. Fumatul, interzis in mașina personala In prezent, in Romania, procentajul fumatorilor adulți a crescut…

- In timp ce afacerile s-au luptat in 2022 pe fondul inflației ridicate, al creșterii ratelor dobanzilor și al razboiului din Ucraina, compania carVertical, care furnizeaza istoricul vehiculelor, a reușit sa inregistreze o creștere. Compania a inregistrat un venit record de 23,3 milioane E in 2022, in…

- Mai multe companii cu capital austriac, cateva societați controlate de acționariat romanesc, una din Turcia și una deținuta de statul Kazahstan sunt marile beneficiare ale contractelor cu Transgaz din ultimii ani. Operatorul național de transport gaze naturale Transgaz, companie aflata in subordinea…

- Luni, compania bistrițeana MACON serbeaza 31 de ani de existența, in care se concentreaza, ca in fiecare zi de altfel, pe clienți. Aceștia vor avea parte de reduceri, demonstrații tehnice interactive și vouchere cadou pentru tombola speciala din luna Decembrie, care le poate aduce doar clienților MACON…

- Binance a lansat astazi, 24 mai, in Romania, Binance Tax - instrument gratuit care permite utilizatorilor sa acceseze cu ușurința detaliile activitații lor de tranzacționare cu criptomonede și sa descarce un raport care arata rezumatul caștigurilor sau pierderilor realizate.

- De marți, 23 mai, serviciul de streaming video Netflix interzice, inclusiv in Romania, folosirea la comun a conturilor de catre mai multe locuințe. A introdus o taxa de 2,9 euro/luna pentru folosirea unui cont la mai multe adrese.

- In trecut, compania americana a mai fost acuzata de traffic de influenta, fapt neccercetat niciodata, dar si de faptul ca inclusiv in Romania a blocat accesul la servere in cazul controalelor inopinate ale poliției, astfel incat anchetatorii sa nu aiba acces la documentele și mesajele interne. Un raport…