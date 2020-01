Digi și-a pastrat poziția de lider la portabilitatea și in anul 2019, 372.311 de numere de telefonie fixa și mobila s-au portat in rețeaua operatorului, conform datelor comunicate de ANCOM. Rețelele Digi au atras 38% din piața totala de portabilitate, care s-a ridicat la 958.821 de numere. In acest context, portarile in anul 2019, au inregistrat o creștere cu 24% fața de anul anterior, cand a portat 300.288 de numere de telefonie fixa și mobila. In același timp, piața portabilitații globale a inregistrat un avans de doar 3% in 2019 fața de 2018. Conform statisticilor ANCOM, luna cu cele mai multe…