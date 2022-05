Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 267,918 milioane lei, in crestere cu 70% comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare individuale transmise luni Bursei de Valori Bucuresti.…

- Digi Communications N.V. și-a depașit performanțele financiare și operaționale in primul trimestru, in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Veniturile consolidate ale Grupului, din operațiunile continue, au crescut cu 21% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 361 milioane de euro.…

- Automobilele electrice si hibride si-au continuat cucerirea pietei europene in primul trimestru, iar Romania a avut cea mai mare crestere a vanzarilor de automobile electrice din Europa, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). In primele trei luni ale acestui…

- Conform camping.info, pe langa campingul Valea Rasnoavei, mai sunt populare si Campingul Route, situat in Arad, la 72 de km de frontiera, precum si Campingul Vampirul, de la Bran. In ceea ce priveste preturile de cazare, in Europa, doi adulti platesc un pret mediu cuprins intre 12,85 euro si 37, 22…

- Gabriel Torje (32 de ani) planuieste sa se stabileasca in Spania „peste 2-3 ani". „Merita sa ramai in Romania?", intreaba mijlocasul lui Dinamo. Gabriel Torje, fotbalist cu un CV bogat, care cuprinde echipe din tari precum Italia, Spania, Turcia, Rusia si Grecia, dezvaluie ca vrea sa paraseasca Romania…

- Startup-ul romanesc Frisbo, platforma de e-fulfillment care preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor online, anunța extinderea operațiunilor in Marea Britanie, Spania, Italia și Austria, in primele luni ale acestui an, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”Digi Communications N.V., un operator european convergent care activeaza pe pietele din Romania si Spania, avand operatiuni MVNO in Italia si cu prezenta in Portugalia, a inregistrat venituri de 1,5 miliarde de euro la finalul anului 2021. Veniturile Grupului au crescut cu 12,7% fata de perioada anterioara.…

- ”In 2021, veniturile totale ale companiei (inclusiv MVNO – mobile virtual network operator, n.r.) au ajuns la 386,8 milioane de euro, in scadere cu 14,6% fata de intregul an 2020. Fluctuatia a venit pe fondul separarii de operatiunile fixe si de clientii care aveau servicii convergente fix-mobil (FMC),…