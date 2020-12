Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare im Comunicatii (ANCOM) recomanda utilizatorilor romani care vor calatori in Marea Britanie sa verifice in prealabil la furnizorul lor tarifele de roaming aplicabile, de la 1 ianuarie 2021.

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și reglementare in comunicații (ANCOM) anunța noi reguli de roaming in Marea Britanie, de la 1 ianuarie, scrie dcnews . Incepand cu 1 ianuarie 2021, reglementarile europene privind „Roam like at home” nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii…

- Operatorii telecom din Romania nu mai au obligatia sa ofere roaming la tarife nationale in Marea Britanie incepand din 1 ianuarie 2021, in urma incetarii obligativitatii legislatiei europene de profil pentru Marea Britanie, potrivit declaratiilor vicepresedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare…

- Operatorii telecom din Romania nu mai au, de la 1 ianuarie 2021, obligatia legala sa le ofere utilizatorilor roaming la tarife nationale in Marea Britanie, astfel ca tarifele de roaming in UK vor fi stabilite in continuare in conditii comerciale, iar Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 reglementarile europene privind „Roam like at home” nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), ca urmare a incheierii perioadei de tranziție dupa retragerea acestei țari din UE, anunța ANCOM.…

- ​​Operatorii telecom din România nu vor mai avea obligația legala de a oferi utilizatorilor roaming la tarife naționale (Roam like at home - RLAH) pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), începând cu data de 1 ianuarie 2121, ca urmare…

- De la 1 ianuarie se scumpește energia electrica. Facturile se vor majora ca urmare a propunerii Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) de a crește tarifele de distribuție pentru toate cele opt companii de distribuție zonale. Facturile la energie electrica se vor majora de…

- De la 1 ianuarie se scumpește energia electrica. Facturile se vor majora ca urmare a propunerii Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) de a crește tarifele de distribuție pentru toate cele opt companii de distribuție zonale. Facturile la energie electrica se vor majora de…