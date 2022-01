Stiri pe aceeasi tema

- Auditul demarat in luna martie 2021 de catre DIGI Ungaria s-a incheiat. Astfel, compania 4iG Nyrt a semnat contractul cu grupul roman RCS RDS pentru cumpararea afacerilor acestuia din Ungaria. Potrivit Hvg.hu , care citeaza un comunicat al companiei ungare, valoarea tranzacției este de aproximativ 625…

- ​Grupul Digi (RCS&RDS), controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți, 30 noiembrie, incheierea contractului de vanzare-cumparare privind operațiunile sale din Ungaria catre 4iG....

- Grupul Digi Communications N.V. a anuntat marti incheierea contractului de vanzare-cumparare privind operatiunile sale din Ungaria catre operatorul 4iG, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. In luna martie a acestui an, RCS & RDS (filiala din Romania a DIGI) si 4iG au convenit termenii…

- Echipa feminina CSM Volei Alba Blaj s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a invins, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-18, 25-21), pe Vasas Obuda Budapesta (Ungaria), intr-o partida disputata la Sibiu, in mansa secunda a 16-imilor de finala. In tur, la Budapesta, vicecampioana…

- Europarlamentarul social-democrat Carmen Avram sustine ca, la nivel european, PSD a depasit problemele de imagine din era Dragnea. “A fost vorba de niste lideri asupra carora planau acuzatii. Partidul in sine e format din milioane de oameni. Nu poti sa pui anatema asupra a milioane de oameni”, a declarat…

- Maghiarul Peter Sidi, campion mondial la tir, a obținut cetațenia romana. Presa din Ungaria a tratat cu mare seriozitate subiectul. Peter Sidi a obținut titlul mondial la tir in anul 2010, la Munchen. Are o cariera impresionanta, prezent la 5 ediții de Jocurile Olimpice. Casatorit cu romanca Roxana…

- Operatorul retelei nationale de transport de gaz natural din Bulgaria, Bulgartransgaz, a anunțat ca tranzitul de gaze catre Romania, Serbia si Ungaria a fost oprit din cauza unei probleme la un gazoduct. Bulgaria transporta gaze rusesti prin reteaua sa de conducte catre Romania, Serbia si Ungaria.…

- Comunicat. Spectacolul „Vaduva Karnyo și cei doi zvapaiați”, de Csokonai Vitez Mihaly, pus in scena de Compania de Teatru „Aradi Kamaraszinhaz” și Compania „Pinceszinhaz” de...