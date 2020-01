Stiri pe aceeasi tema

- Scandal enorm, alerta de pandemie, referiri la arma biologica si explozie de panica la Wuhan in China dupa ce un coronavirus – virus ce provine de la animale transferat la oameni - 2019-nCoV, a inceput sa faca victime.

- Epidemia cu coronavirus iese din granițele zonei Wuhan. Epidemia a facut, duminica, o prima victima la Shanghai. 40 de cetațeni din aceeași zona sunt infectați cu virusul ucigaș, iar alți 70 sunt sub supraveghere medicala. Epidemia ia, deci, amploare intr-un ritm rapid, plasand China intr-o “situație…

- Xi Jinping da asigurari ca batalia cu virusul va fi caștigata 459 de medici sunt trimiși de armata Chinei pentru a bloca extinderea epidemiei cu coronavirus. Vineri erau in China 26 decese. Sambata ajunsesera la 41. Numarul persoanelor plasate in carantina a ajuns sambata la 56 milioane in provincia…

- Incepand de miercuri seara, retelele de transport cu autobuzul, metroul, bacul si transportul pe distante lungi au fost suspendate. Aeroporturile si garile vor fi, de asemenea, inchise temporar. Turistii care intentionau sa soseasca in oras nu au mai fost primiti, iar locuitorilor din Wuhan le-a fost…

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani numai ce s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile.

- Numarul deceselor provocate de infectarea cu virusul 2019-nCoV, descoperit in China, a ajuns la 9, iar oficialii din aceasta tara avertizeaza ca el poate suferi mutatii si ca se poate raspandi mai mult, potrivit news.ro.Autoritatile sanitare chineze au declarat miercuri ca cel putin 440 de…