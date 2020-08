Stiri pe aceeasi tema

- A venit iarna in Tasmania, acolo unde a nins pentru prima data in aproape 50 de ani. Potrivit Australian Broadcasting Corporation, citat de CNN, oamenii au ramas surprinși, dar și entuziasmați la vederea fenomenului neobișnuit.

- Doi buni prieteni avocati, pasionati de schi si de munte, sunt surprinsi de o mare furtuna de zapada, urmata de o avalansa. Cu chiu cu vai se tarasc prin zapada si cand pierdusera orice speranta ajung in fata unui mic conac ccotat in varful muntelui. Fericiti bat la poarta. Apare stapana conacului in…

- O fetita in varsta de 7 ani din Germania a scrijelit vopseaua de pe 37 de automobile, provocand pagube in valoare de 30.000 de euro, conform unui anunt al politiei, transmite joi DPA.Politistii au identificat-o pe fetita care actiona in orasul estic Hohenstein-Ernstthal dupa o ancheta ampla,…

- Ploile și grindina fac ravagii in Romania, avertizarea de vreme rea a fost extinsa pana la sfarșitul lunii.Potrivit presei de peste Prut, grindina cazuta zilele trecute a distrus majoritatea livezilor si gradinilor. In Gorj, o mare parte din recolta de cirese va ajunge la gunoi.

- Oamenii de știința au anunțat "inceputul unui nou ecosistem" pe Peninsula Antarctica, cind au descoperit alge microscopice care, inflorind pe suprafața zapezii topite, au vopsit suprafața acesteia in verde. O echipa britanica de cercetatori considera ca in viitor in aceste procese vor fi implicate specii…

- Un indicativ semnificativ al secetei se poate extrage și nivelul stratului de zapada din munți, nu doar din situația apei din sol la campie sau debitul apelor. Mai mult , cantitatea de zapada...

- Vara se lupta sa puna stapanire pe cea mai inalta șosea din Romania. Contrastele sunt prezente pe Transalpina, acolo unde stratul de zapada masoara peste 2 metri, iar in locurile in care soarele a incalzit timid pamantul iși fac apariția iarba și primele flori. Pe cea mai inalta șosea din…