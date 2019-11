Stiri pe aceeasi tema

- O tanara logodita cu fiul premierului albanez Edi Rama se numara printre cele aproape 50 de victime confirmate ale unui cutremur violent produs marti dimineata in Albania, cel mai puternic din ultimele decenii, care a devastat mai multe zone din vestul tarii, conform media locale citate de DPA.…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu prilejul zilei Dobrogei și al sarbatoririi a 141 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania.”Unirea Dobrogei cu Romania a reprezentat un act de indreptare morala și istorica, datorat curajului si sacrificiului romanilor in Razboiul de Independenta.…

- Unul dintre cei mai indragiți artiști din Cehia, cantarețul Karel Gott, s-a stins din viața marți, 1 octombrie, la varsta de 80 de ani. Numele lui, insa, este legat și de Romania, intrucat ani de zile a avut o relație cu celebra Corina Chiriac.

- Au trecut sase luni de cand Andreea, o tanara de 23 de ani, a murit la Paris, incercand sa faca o fotografie. Totul s-a intamplat chiar inainte ca iubitul ei sa o ceara in casatorie.