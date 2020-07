Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Castel Volturno, aflat la nord de Napoli, era unul dintre fiefurile Camorrei, temuta organizație mafiota din Italia. Acum, insa, a aparut concurența, mai ales pe piața drogurilor și in afacerile de proxenetism.

- O vasta retea de falsificatori de bani legata de mafia italiana Camorra a fost destructurata miercuri prin arestarea a 44 de persoane in Europa, transmite AFP joi, citand o sursa din politia franceza.

- Catalin HIDEG: Nu am plecat din tara pentru ca am vandut masti, ci pentru ca am fost contractat de o companie foarte importanta din zona Emiratelor Arabe. Este vorba de OAE unde am fost rugat sa contruim fabrica de la zero pentru producerea mediilor de transport viral pentru colectarea covid.…

- In Italia au aparut doua noi focare de coronavirus, cu peste 100 de oameni testati pozitiv pentru COVID-19. Potrivit postului de televiziune RAI, 43 de persoane sunt infectate la Mondragone, la circa 50 de kilometri nord-vest de Napoli, si alte 60 la o firma de curierat din Bologna, in nord, informeaza…

- Atacantul belgian Dries Mertens isi va prelungi contractul cu Napoli pentru cel putin doua sezoane, anunta presa italiana, potrivit news.ro.Vezi și: 15 motive legale pentru ieșirea din localitate: Guvernul a emis REGULILE din starea de alerta / LISTA COMPLETA Actualul contract al atacantului…

- Clubul Torino FC a anuntat, miercuri, ca un jucator din cadrul primei echipe a fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2, potrivit news.ro."In timpul primelor teste medicale efectuate pe jucatorii de la Torino FC a aparut un caz pozitiv de Covid-19. Jucatorul, in prezent asimptomatic, a fost plasat…

- Pasquale Zagaria, Francesco Bonura, Vincenzo Iannazzo - 3 dintre șefii mafiei italiene, au fost eliberați din penitenciare in aceasta perioada, pentru a fi plasați in arest la domiciliu. Cand va ieși Italia din carantina » Prim-ministrul Giuseppe Conte a facut anunțul Din cauza pandemiei de coronavirus,…