- O echipa de specialiști de la spitalul londonez Guy's and St. Thomas și King’s College deruleaza un studiu pentru a investiga cum ajuta ibuprofenul pacienții infectați cu noul coronavirus, sperand ca acest medicament, cu costuri reduse, ar putea ține bolnavul departe de ATI, scrie

- Dupa ce a trecut printr-o pațanie foarte neplacuta cu fetița ei, Carmen Simionescu poate rasufla ușurata. Fiica lui Adrian Minune și-a testat toata familia pentru COVID-19, insa acest lucru s-a lasat cu destul de multe nemulțumiri in randul prietenilor virtuali.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru al epidemiei de coronavirus este prevazut ca cei infectați, care au rude in varsta de pets 65 de ani, sa ramana in carantina, nu in izolare acasa, scrie Agerpres.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru…

- Premierul britanic are prilejul sa aplice pe el insuși soluția pe care o preconizase la debutul epidemiei: cea a autoimunizarii!. Boris Johnson (55 ani), a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Conform unei declaratii oficiale, citate de BBC , premierul britanic are simptome usoare. El se va autoizola…

- Suspiciune de coronavirus la Dej! Un barbat in varsta de 40 de ani urmeaza sa fie dus la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj, unde va fi testat pentru coronavirus. In prezent, la ora transmiterii acestei știri, barbatul in varsta de 40 de ani este izolat pe secția Contagioase a Spitalului Municipal Dej.…