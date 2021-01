Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Canada a ciștigat 60 de milioane de dolari dupa ce a folosit numerele pe care soțul ei le-a visat in urma cu 20 de ani, transmite nypost.com. Deng Pravatoudom, in vrsta de 57 de ani, a jucat aceste cifre in ultimele doua decenii și, in cele din urma, a dat lovitura, a anunțat luni Loteria…

- Elvetia va returna in SUA 150 mil. dolari blocati in conturi bancare de escrocul Allen Stanford, condamnat la 110 de inchisoare, intr-o schema piramidala eclipsata doar de Bernie Madoff Elvetia va returna Statelor Unite 150 de milioane de dolari, care erau blocati in conturi bancare, pentru a fi dati…

- Ryan Kaji, un copil de 9 ani din Texas, a devenit cel mai bine platit YouTuber din lume al acestui an, dupa ce a ciștigat aproape 30 de milioane de dolari doar in 2020. Este al treilea an consecutiv cind baiatul reușește aceasta performanța, informeaza The Guardian. Ryan Kaji a ciștigat anul acesta…

- Ryan Kaji, un copil de 9 ani din Texas, a devenit cel mai bine platit YouTuber din lume al acestui an, dupa ce a caștigat aproape 30 de milioane de dolari doar in 2020. Este al treilea an consecutiv cand baiatul reușește aceasta performanța, informeaza The Guardian.

- Doi baieți de 12 ani din Connecticut au caștigat 250.000 de dolari, cu o metoda ingenioasa de a impodobi bradul. O parte din profit a fost donata adaposturilor de animale. Ayaan și Mickey Naqvi iubesc tradițiile de Craciun și le place sa decoreze bradul. Intr-o zi, cand cei doi frați din Connecticut…

- Advent calendarele, noul trend de beauty. Ce au lansat marile branduri! Advent calendarele reprezinta o idee foarte buna de cadou in perioada Sarbatorilor. Fie ca este vorba despre un cadou pentru cei dragi ori un dar pe care ni-l facem chiar noua. In ele se regasește emoția descoperirii care cumva…

- Tesla a inceput in acest an sa cheltuie, printre altele, pentru construirea unei fabrici noi in apropiere de Austin, Texas, si a unei alteia langa Berlin. Compania a inceput sa renoveze unitatile sale de vopsitorie care fac parte din fabrica sa de asamblare din Fremont, California. ”Investitorii ne…

- Gage Gillean, in varsta de 17 ani, din Dallas, Texas, le-a transmis pe Instagram urmaritorilor sai ca este bine in urma accidentului in care masina scumpa a tatalui sau miliardar a fost transformata intr-o gramada de fiare contorsionate, potrivit New York Post. Intr-un Insta Story, adolescentul a spus:…