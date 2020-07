Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a promovat o informație falsa, in scopul sau de a ataca Guvernul, pe tema pandemiei de coronavirus. Acesta a declarat ca un test pentru coronavirus costa in Romania „70-80 de euro, iar in Germania costa 17-18 euro”. Sursa este incerta, cert este ca o fotografie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca cifrele care arata cresterea numarului de cazuri de COVID-19 sunt reale, insa exista o lipsa de credibilitate a Guvernului in gestionarea pandemiei. "Manipularea de la inceput a dus si la aceasta lipsa de credibilitate…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avertizat, astazi, Guvernul ca daca nu marește alocațiile copiilor, social-democrații vor depune moțiune de cenzura la 1 august, indiferent daca Romania va fi sau nu in stare de urgența.

- Romanca depistata cu coronavirus in Grecia, care insa nu ajunsese in vacanța din țara noastra, ci din Germania, a incalcat toare protocoalele elene. Romanca a calatorit timp de 72 de ore in jurul insulei Creta. Ea le-a spus autoritaților ca nu a vrut sa iși strice vacanța, potrivit greekreporter.com,…

- A aparut primul caz de coronavirus în Liga 1. Miercuri, clubul Dinamo a efectuat a patra runda de testare pentru coronavirus. Jucatorii, staff-ul medical si tehnic au iesit negativi, însa un angajat al clubului a fost diagnosticat pozitiv, potrivit Mediafax.Justin Stefan, secretarul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a acuzat, miercuri, pe membrii Executivului ca sunt ”niște petarde economice” și ca ”acest guvern de incompetenți a intors Romania cu doi ani și jumatate in urma”, deoarece rata șomajului, potrivit INS, crescut pana la 4,8%.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost testat pentru coronavirus, dupa ce a leșinat in cadrul unei conferințe de presa.Surse din PSD susțin ca rezultatul testului este unul negativ, iar Spitalul Militar va da un comunicat oficial privitor la starea de sanatate a liderului PSD.…

- „Președintele a venit cu un atac grosolan! Dincolo de asta, sincer va spun, astazi am avut senzația ca Vadim Tudor traiește și este președintele Romaniei! Asemenea atacuri nu sunt demne de un președinte european, domnule Iohannis ! A fi un bun roman, a fi patriot inseamna sa nu-ți trimiți romanii sa…