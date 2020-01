Stiri pe aceeasi tema

- Forte ale armatei afgane si luptatori talibani au purtat lupte in regiunea din centrul tarii unde luni s-a prabusit un avion militar american, transmite Reuters, citand surse oficiale. Forte ale guvernului incearca sa ajunga la epava avionului, aflata intr-o zona controlata de talibani.…

- Avionul prabusit luni in Afganistan era un avion militar american de mici dimensiuni, au declarat demnitari din SUA, sub acoperirea anonimatului, pentru Reuters.Sursele respective au indicat ca deocamdata nu exista dovezi ca aparatul de zbor a fost doborat de inamici, informeaza agerpres.ro.…

- Talibanii vor implementa o incetare a focului valabila zece zile in Afganistan și vor continua sa discute cu oficialii din Guvernul de la Kabul in cazul in care discuțiile de la Doha cu Statele Unite vor ajunge la un rezultat, relateaza Mediafax , citand Reuters.

- La scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, un avion de pasageri al unei companii ucrainene s a prabusit. Tragicul eveniment s a produs din cauza unor problem tehnice, relateaza Reuters, potrivit presei centrale. Aeronava, un Boeing 737 apartinand companiei Ukraine International…

- Un avion al companiei Bek Air cu 98 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters.

- Președintele american Donald Trump a anunțat joi în timpul unei vizite surpriza în Afganistan ca negocierile cu talibanii au fost reluate, dupa ce acestea au fost întrerupte în septembrie, relateaza AFP și Reuters. Vizita lui Trump este prima dupa ce a devenit președinte…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a purtat discutii la Teheran cu o delegatie talibana condusa de Mullahul Abdul Ghani Baradar, unul dintre fondatorii gruparii, a anuntat miercuri agentia de presa iraniana IRNA, relateaza Reuters. Zarif a exprimat disponibilitatea Iranului de a sustine…

- Un avion cu 17 pasageri la bord s-a prabușit duminica in orașul Goma din estul Republicii Democrate Congo, a anunțat guvernatorul provinciei Nord-Kivu prin intermediul unui comunicat, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Aeronava era operata de compania locala Busy Bee și s-a prabușit…