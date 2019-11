Difterie în Ucraina, medici atenționați în Neamț. Vaccinarea e singura modalitate de prevenire ”Județul Neamț nu este sub atenționare speciala, așa cum sunt județele Botoșani și Suceava, de la granița cu Ucraina, dar, la noi, au fost atenționați medicii de familie și medicii infecționiști, sa fie atenți la simptome, data fiind libera circulație”, declara dr. Roxana Pipirigeanu, din cadrul Direcției de Sanatate Publica Neamț. Precauțiile sunt necesare dupa ce, in urma cu cateva zile, Ministerul de Externe a emis o atenționare de calatorie pentru cei care au de gand sa viziteze Ucraina in aceasta perioada, fiindca acolo s-au inregistrat cazuri de difterie. Ieri, 12 noiembrie, Ministerul Sanatații… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rece va veni curand, iar pericolele pot fi serioase, mai ales daca luam in calcul aceasta trecere brusca de la 15-20 grade. Stocurile de vaccinuri impotriva gripei vor fi reinnoite curand, iar managerul Spitalului de Boli Infectioase „Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, face un apel la populație.Citește…

- Ministerul Sanatații a cerut Unifarm sa achiziționeze de urgența ser antidifteric, direcțiile de sanatate publica sunt in alerta, iar cetațenii care calatoresc in Ucraina sunt sfatuiți sa se vaccineze. Confirmarea mai multor cazuri de difterie in localitați din Ucraina aflate la granița cu Romania…

- Ministerul Sanatatii cere Unifarm sa demareze achizitia de ser antidifteric Ministerul Sanatatii a cerut Companiei Unifarm sa demareze, de urgenta, prin procedura de nevoi speciale, o achizitie de ser antidifteric pentru asigurarea profilaxiei specifice în situatia aparitiei unor…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a cerut directiilor de sanatate publica din judetele Botosani, Maramures, Satu Mare, Suceava si Tulcea intensificarea supravegherii difteriei, dupa aparitia unor cazuri de imbolnavire in Ucraina.

- Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica, a dispus directiilor de sanatate publica din judetele Botosani, Maramures, Satu Mare, Suceava si Tulcea intensificarea activitatii de supraveghere a difteriei, urmare a comunicarilor identificate privind evolutia unor cazuri de imbolnavire…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a cerut directiilor de sanatate publica din judetele Botosani, Maramures, Satu Mare, Suceava si Tulcea intensificarea supravegherii difteriei, dupa aparitia unor cazuri de imbolnavire in Ucraina, potrivit news.ro.Ministerul Sanatatii, prin Institutul National…

- Potrivit sursei citate, in legatura cu atentionarea de calatorie emisa de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la existenta unor cazuri de difterie in Ucraina, DSPJ Suceava a fost informata de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNCSBT) pe 1 noiembrie despre…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara efectueaza, miercuri, 36 de perchezitii domiciliare in judetele Iasi, Suceava si Botosani, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in contrabanda cu tigari. Potrivit unui comunicat al DIICOT, incepand cu luna ianuarie a acestui…